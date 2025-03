Secoloditalia.it - Trump contro Putin, ma i media russi censurano la parola “rabbia” e parlano di manipolazioni dei media

I funzionarinon hanno ancora reagito alle dichiarazioni di Donald, secondo cui sarebbe “molto arto” con Vladimir. Nel frattempo, la tv ha offerto una narrazione edulcorata delle parole del presidente americano. Rossiya 1 ha trasmesso un segmento con un estratto dell’intervista alla Nbc News omettendo la sua dichiarazione di essere “arto” con. Il canale russo ha preferito invece concentrarsi sulla “determinazione” dia candidarsi per la terza volta. Il canale ha citato il commento successivo di, secondo cui non credeva che i suoi rapporti confossero a un punto basso.e la “censurata daiAnche Ntv non ha fatto alcun riferimento alle dichiarazioni “arte” di, affermando tuttavia che “è stata fissata una scadenza entro la quale laa dovrà raggiungere un accordo di cessate il fuoco con l’Ucraina”.