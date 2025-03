Trump a tutto campo | messaggio a Putin minaccia all’Iran e sogna terzo mandato

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Donaldavverte Vladimirl’Iran e accarezza l’idea di rimanere presidente degli Stati Uniti per un, aggirando i limiti posti dalla Costituzione. L’intervista a Nbcnews permette al numero 1 della Casa Bianca di affrontare i principali temi dell’agenda internazionale. Si parte ovviamente dalla guerra tra Ucraina e Russia, con i complessi negoziati per arrivare prima ad una tregua totale e poi ad un accordo di pace. Le trattative, con gli Usa al centro del dialogo, finora hanno prodotto un cessate il fuoco precario in relazione alle infrastrutture energetiche e la prospettiva di una tregua nel Mar Nero. Se l’Ucraina ha già detto sì ad un cessate il fuoco totale per 30 giorni, la Russia risponde con aperture condizionate che trasformano le trattative in una laboriosa partita a scacchi.