Truffe online, 25enne di Montesarchio ai domiciliari

Tempo di lettura: < 1 minutoUna giovane di 25 anni diè al centro di un'indagine condotta dalla Procura e dalla Squadra mobile di Velletri per presunte. Secondo gli inquirenti, la ragazza avrebbe ricevuto pagamenti per la vendita di prodotti mai consegnati, facendo accreditare le somme su una PostePay a lei intestata. Lo stesso giorno, avrebbe poi denunciato la scomparsa della carta, nel tentativo di eludere eventuali responsabilità. Le vittime, convinte di acquistare la merce, avrebbero versato diverse centinaia di euro prima di rendersi conto del raggiro. Questa mattina, laè stata convocata in Questura per l'elezione di domicilio e la nomina del proprio difensore, l'avvocato Michele Ciruolo.