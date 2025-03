Anteprima24.it - Truffa bonus cultura, misura cautelare per un irpino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata, militari della Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di Avellino, hanno dato esecuzione a un’Ordinanza didegli arresti domiciliari emessa dal G.l.P. presso il Tribunale di Avellino, su richiesta di questo Ufficio, nei confronti di L.E., residente in Rocca San Felice, gravemente indiziato – allo stato delle indagini preliminari – per i reati diaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche al fine di trarre in errore il Ministero della– CONSAP S.p.A. ed autoriciclaggio.L’indagato, dopo aver tratto in inganno ben 837 utenti possessori del, tutti peraltro giovani appena o non ancora maggiorenni, ed averli convinti a registrarsi sull’applicazione “18app” o sul sito internet “htpps://convertitore 18app.