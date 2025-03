Truffa alla Uecondannata Marine Le Pen

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.00 La leader del Front NationalLe Pen e altri 8 eurodeputati sono stati giudicati colpevoli di appropriazione indebita di fondi pubblici nel caso che ha visto al centro alcuni assistenti parlamentari del suo partito. L'accusa principale per gli imputati era di aver utilizzato i fondi destinati agli assistenti parlamentari della Ue per pagare il personale del FN. Il tribunale stima 2,9mln di danni in 11 anni. Per Le Pen scatta in automatico una sanzione di ineleggibilità, da vedere se immediata.