Ilrestodelcarlino.it - Trovare un parcheggio a Bologna: ecco come fare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 31 marzo 2025 –unè impresa non facile. Soprattutto in questi mesi con diversi cantieri in corso d’opera, a partire dal lavori per il tram. Non a casoè fra le città italiane dove è più difficile parcheggiare, dietro a Venezia e Roma, davanti a Firenze, Verona, Milano, Bergamo, Genova, Palermo e Napoli. Secondo i dati di Parclick.it (l’app di prenotazione di parcheggi) gli italiani che provano a parcheggiare l’automobile in strada trascorrono in media 35 minuti al giorno a caccia di un posto libero. Troppi. Dove parcheggiare in cittài principali parcheggi nella nostra città: piazza VIII Agosto, via Riva Reno, piazzale Baldi, Ex-Staveco (vicino ai Giardini Margherita e sui viali), Autostazione, Abycar il nuovodella Stazione,G.