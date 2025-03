Sport.quotidiano.net - "Troppa tensione in quei primi 45 minuti": "Ma nella ripresa si è visto che siamo vivi"

Non riesce a vincere in casa neanche contro il Legnago la Spal. A fatica arriva il pari, grazie ad un gol di Molina nel secondo tempo. A fine gara Baldini commenta la gara: "E’ stata una partita brutta, con tantissimanel primo tempo, completamente diverso il secondo, come sempre ci succede. Non è semplice in questo momento, perché qualsiasi giocatore parta dall’inizio, fa più fatica di chi poi subentra nel secondo tempo. Con questo è ancora più evidente che si tratta di un aspetto mentale". Pari giusto? "No, se fosse finita la gara nel primo ci poteva stare, anche che fossero in vantaggio loro, mail secondo assolutamente no". Dato il risultato, come prepararsi ai play out? "Quello che interessa a me è che ho una squadra viva, che secondo me ha anche gli attributi, perché poi quando si trova in difficoltà non molla di un centimetro.