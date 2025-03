Lapresse.it - Trieste, donna trovata morta in casa con un taglio alla gola

Leggi su Lapresse.it

Unaè statain una abitazione in via delle Beccherie 7 a. Secondo quanto si apprende laha un. Sul posto i soccorsi, personale dell’Arma dei carabinieri che sta indagando sul caso. La via del ritrovamento è nei pressi della Questura: anche il questore Pietro Ostuni è ora sul posto.