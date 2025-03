Dayitalianews.com - Trieste, anziana trovata morta in casa con un taglio alla gola

Leggi su Dayitalianews.com

Tragedia in un appartamento in via delle Beccherie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e i soccorritori del 118Una donna di 89 anni è statacon unall’interno di un appartamento in via delle Beccherie, al civico 7, a due passi da Piazza Unità. La tragedia è accaduta oggi, lunedì 31 marzo, intorno alle 13. Stando alle prime notizie, sembrerebbe che nell’abitazione ci fossero instte delle telecamere, dalle quali la figlia della signora, da remoto, avrebbe visto qualcosa di anomalo e avrebbe, quindi, chiamato i soccorsi. Stando sempre alle prime indiscrezioni, i carabinieri avrebbero arrestato a poca distanza da via delle Beccherie una donna.Sul posto sono intervenuti i carabinieri con il Reparto interventi speciali, il personale della Questura, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che, una volta giunti in loco, hanno potuto solo confermare il decesso dell’