Lapresse.it - Treni, ritardi fino a 90 minuti sull’Alta Velocità per guasto su linea Napoli-Roma

a 90per iad altaa causa di unsulla. La circolazione, si legge sulla pagina Infomobilità ditalia, è fortemente rallentata dalle 8:15 di oggi, lunedì, a causa di un “inconveniente tecnico” nei pressi diPrenestina. I convogli alta, si legge sulla pagina, possono essere instradati sulle linee convenzionali via Formia o via Cassino. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento della tratta.