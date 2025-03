Danielebartocciblog.it - Trend Pizza 2025: intervista a Battiloro (Tre Spicchi Gambero Rosso)

Style (Tre) non delude mai. State cercando le migliori pizzerie in Versilia per il? Non smetteremo mai di ribadirlo: nella nostra speciale lista dei migliori maestriioli d’Italia per il, non possiamo di certo tralasciare Gennaro‘Il Grande’, iliolo ‘cool’ del litorale versiliese. Un autentico lider maximo, vero e proprio fuoriclasse del settore pizzeria nella strepitosa Versilia (e non solo!). Lo abbiamo incontrato in svariate occasioni, direttamente nel suo suggestivo e caratteristico locale di Querceta (Via Asilo 54, in provincia di Lucca), a due passi da Forte dei Marmi, per farci raccontare in esclusiva metodologie, aneddoti e segreti del suo incredibile successo, riscosso anno dopo anno. Un Gennaro‘Il Grande’ (Tre) a tutto gas, senza alcun filtro e senza peli sulla lingua, con cui abbiamo avuto il piacere di confrontarci, anche in queste ore nel suo locale, riguardo aie, più in generale, al futuro/tendenze del settore pizzeria.