Ilrestodelcarlino.it - Tre arresti per la maxi rissa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tolentino, 31 marzo 2025 – Armati di grosse mazze di legno, aggrediscono due fratelli. Sono stati individuati e arrestati dai carabinieri di Tolentino con l’accusa di lesioni gravissime, porto di armi e danneggiamento aggravato. Si tratta di un 27enne, un 29enne e un 36enne, tutti egiziani e operai di cantieri edili. Ora si trovano ai domiciliari con braccialetto elettronico. Lo scorso 22 febbraio era andata in scena una, iniziata nel negozio di kebab di via della Pace e proseguita in via Nazionale, vicino a un bar. L’intervento dei militari del Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino e della stazione di Belforte aveva permesso di fermare alcuni dei soggetti coinvolti, fino all’arresto in flagranza di sei uomini. Le attività investigative compiute hanno poi consentito di ricostruire l’intera vicenda e di individuare come autori alcuni operai edili appartenenti a ditte concorrenti.