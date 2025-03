Lortica.it - Tre arresti per furto nei supermercati: sequestrate oltre 100 bottiglie di alcolici

Nel pomeriggio del 27 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno arrestato tre cittadini di nazionalità georgiana peraggravato in concorso, dopo una serie di colpi messi a segno in diversidella zona.Le indagini sono scattate in seguito a numerose segnalazioni didi super, per un valore complessivo superiore ai 2.000 euro. Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificare i sospettati e a monitorarne gli spostamenti.L’operazione si è conclusa a Subbiano, dove i tre sono stati fermati subito dopo aver commesso un ulteriore. Durante il controllo delle loro autovetture, i Carabinieri hanno rinvenuto la refurtiva e altri prodotti di sospetta provenienza illecita, per un totale di100di super