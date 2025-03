Iodonna.it - Tre acconciature chic e alla moda, perfette per la stagione delle cerimonie

serata più glam e più attesa del Principato, vanno in scena leultrae modernegrandi protagoniste. Dal caschetto lungo greige di Carolina di Monaco all’hair look minimalista romantico di Charlene, fino al raccolto messydi Charlotte Casiraghi. Tre idee capelli assolutamente imperdibili da sfoggiare in tutta la ceremony season e oltre. Charlene di Monaco audace in pizzo verde, Carolina classica in bianco: i look del Ballo della Rosa 2025 X Le tendenze capelli al Ballo della Rosa 2025Monaco, 29 marzo 2025.