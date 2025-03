Quotidiano.net - Trattare uniti per difendersi da The Donald

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 31 marzo 2025 – Il mercante di Washington batte cassa. È la settimana dei dazi (e dei controdazi), e Trump non sente ragioni: il 2 aprile si parte, e sarà il "giorno della liberazione dell’America". Si può pure, "ma solo se i Paesi sono disposti a darci qualcosa di grande". Morale: la decisione è presa, irrevocabile. Però. Oramai abbiamo imparato a conoscerlo: con lui, per le sue mosse, ci si può indignare, eccome, ma forse è meglio impegnare tempo ed energie per. Il presidente Usa, non è come Antonio, il mercante di Venezia che prestava danaro gratis. Lui chiede, sempre. Chiede 100, ma alla fine forse ci si può accordare per la metà. Su ogni cosa. Anche sui dazi. Che (quasi) certamente mercoledì partiranno; che senza esserci hanno già scosso le borse e aperto altre crepe nell’automotive e dintorni; che preoccupano negli Usa come in Europa; che porterebbero più danni che benefici.