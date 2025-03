Ilfattoquotidiano.it - Trascinati, messi in ginocchio e rasati: nuovo video choc dei migranti deportati dagli Usa in Salvador

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le immagini pubblicate dalla presidenza di Elmostrano iinviatiStati Uniti che arrivano all’aeroporto internazionale di Elsu un aereo militare statunitense e vengono scortati al carcere di massima sicurezza del paese, Cecot. Gli uomini vengonoincon le mani legate dietro la schiena e la testa rasata a forza prima di esseredietro le sbarre. Gli Stati Uniti hanno inviato altri 17 prigionieri a Elnonostante una disputa giudiziaria in corso. Il presidente Usa Donald Trump, che ha giurato di reprimere l’immigrazione, ha invocato l’Alien Enemies Act del 1798, raramente utilizzato, per giustificare le deportazioni senza il consueto giusto processo stabilito dalla Costituzione degli Stati Uniti. “L’esercito degli Stati Uniti ha trasferito un gruppo di 17 criminali violenti delle gang Tren de Aragua e MS-13, tra cui assassini e stupratori” ha scritto in una nota Marco Rubio, segretario di Stato americano.