Dayitalianews.com - Trapani, Chinnici: “Regione stanzi un fondo per i pazienti costretti a curarsi fuori provincia”

“I gravi disservizi dell’Asp distanno costringendo numerosia rivolgersi ad altre strutture sanitarie regionali, affrontando non solo disagi logistici ma anche significativi costi economici. È inaccettabile che cittadini già provati dalla malattia debbano farsi carico di spese aggiuntive per ricevere cure adeguate. Per questo, chiedo al governo Schifani di istituire undi sostegno per questi, garantendo loro il diritto a un’assistenza sanitaria accessibile e dignitosa”.A dichiararlo è Valentina, deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, che denuncia una situazione sempre più critica per la sanità delladi.Le dichiarazioni di Valentina“Centinaia di– spiega Valentina– sonoa spostarsi in altre province siciliane per visite, esami diagnostici o interventi, a causa della carenza di personale medico, delle lunghe liste d’attesa e della mancata erogazione di servizi essenziali sul territorio trapanese”.