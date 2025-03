Lanazione.it - Tramvia, dal 7 aprile apre il parcheggio Publiacqua in via Villamagna

Firenze, 31 marzo 2025 - A Gavinana arrivano ulteriori 80 posti per i residenti lungo i cantieri della. Dal 7ildei dipendenti di viasarà disponibile quasi interamente per la sosta notturna gratuita per chi abita nelle zone interessate dai lavori. “Altri 80 posti, gratuiti, per venire incontro ai bisogni dei residenti di Gavinana. Con questo nuovoarrivano a 740 i posti a disposizione per la sosta serale e notturna di chi abita nelle zone interessate dai cantieri della linearia Libertà-Bagno a Ripoli – sottolinea Andrea Giorgio assessore alla Mobilità, Viabilità e–. Un numero importante, che supera i posti momentaneamente sacrificati per i lavori, e a si aggiungeranno gli oltre 830 stalli dei nuovi parcheggi scambiatori di viale Europa e Bagno a Ripoli che non avranno vincoli di orario.