Ilrestodelcarlino.it - Tram in San Donato: protesta (a vuoto) del comitato in consiglio comunale. Video

Bologna, 31 marzo 2025 - Ilpro viabilità-vivibilità Sanirrompe a palazzo d’Accursio per chiedere “risposte concrete” per affrontare i “disagi” dettati dai cantieri delin San. Leggi anche: Viabilità: modifiche nelle vie Molinelli e Battaglia Un gruppo di cittadini, circa una trentina di residenti, ha interrotto il, ottenendo un incontro con l’assessore alla Nuova Mobilità Michele Campaniello, che accoglie ilin sala anziani. Prima, il gruppo ha mostrato alcuni cartelli: “Sanchiede risposte concrete” e “Meritiamo di essere ascoltati”, sono i messaggi lanciati al Comune. La lettura di un comunicato, poi, chiarisce le richieste, avanzate poi all’assessore: “Chiediamo la corsia promiscua nel tratto di Santra la ex rotonda Biavati e l’incrocio con via Andreini”, permettendo così sul tratto di 300 metri di far transitare insieme auto, autobus e il mezzo della linea Rossa insieme, in direzione periferia.