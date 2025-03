Ilgiorno.it - Tragedia sfiorata nel Pavese, palazzina sventrata da un’esplosione: i carabinieri non escludono alcuna ipotesi

Leggi su Ilgiorno.it

VILLANTERIO (Pavia) – L’esplosione ha sventrato l’appartamento al primo piano. Solo per un miracolo non ci sono state vittime. Erano circa le 11 di ieri mattina quando il boato ha fatto temere il peggio. In via Donizetti, a Villanterio, sono subito intervenute diverse ambulanze, vigili del fuoco con squadre sia da Pavia sia da Lodi e idella locale Stazione, della Compagnia di Pavia. Il bilancio finale dei soccorsi è soltanto di una persona ferita, con ustioni gravi ma non in pericolo di vita. Si tratta dell’uomo di 58 anni residente proprio nell’appartamento al primo piano nel quale si è verificata la fuga di gas che ha provocato l’esplosione. Uscito autonomamente dalle macerie del suo appartamento, nel quale abitava da solo, è stato trasportato con l’ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia e nel pomeriggio i medici stavano valutando il trasferimento al Centro grandi ustionati del Niguarda di Milano.