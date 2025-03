Dayitalianews.com - Tragedia dopo un violento litigio: donna di 45 anni precipita dalla finestra del primo piano e si schianta al suolo. Soccorsa, è ricoverata in gravi condizioni. L’episodio questa mattina a Roma

Un episodio dai contorni ancora nebulosi ha scosso il quartiere Prati nellata di oggi. Intorno alle 9:30, unadi 45di nazionalità brasiliana è cadutadi un appartamento situato aldi uno stabile in circonvallazione Clodia. Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno trasportato lain ospedale in codice rosso per dinamica, data latà della caduta.Una lite all’origine della?Secondo quanto trapelato nelle prime ore, l’abitazione sarebbe riconducibile a una casa di appuntamenti, circostanza che, se confermata, potrebbe offrire un importante elemento per ricostruire quanto accaduto. A riportarlo è LaPresse, che riferisce anche di una presunta lite avvenuta all’interno dell’appartamento poco prima della caduta.Le indagini della poliziaSul luogo della caduta sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che stanno effettuando tutti gli accertamenti di rito per far luce sull’accaduto.