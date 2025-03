Ilgiorno.it - Tragedia ai Corni di Canzo, alpinista solitario scivola e cade nel vuoto per 30 metri: chi era Guido Valli

MILANO – Quando i soccorritori lo hanno raggiunto, in fondo a un dirupo aidi, l’uomo era già morto. Ucciso sul colpo dalle ferite causate dalla caduta nel, 62 anni, residente a Milano nella zona di Niguarda, è morto ieri poco dopo mezzogiorno, mentre stava facendo un’escursione nel Triangolo Lariano. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo era impegnato in una arrampicata in solitaria lungo una parete rocciosa nella zona del Corno Occidentale, tra i territori die Valbrona, nella provincia di Como. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, avrebbe mancato la presa durante un passaggio di salita, forse per un errore di valutazione, anche se non può essere escluso un momentaneo malore. È quindi precipitato verso il basso andando incontro a un tratto fortemente pendente e impervio.