Dayitalianews.com - Tragedia a Varese, attraversa i binari in bici, ma viene investito da un treno in corsa: morto 51enne

Un ciclista di 51 anni ha perso la vita questa mattina dopo essere statoda unmentreva iincletta. Laè avvenuta poco dopo le 8:30, nei pressi della stazione di Vedano Olona, in provincia di. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i vigili del fuoco, un’automedica e un’ambulanza, ma ogni tentativo di soccorrere l’uomo è stato vano: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.A causare la morte delè stato il convoglio ferroviario partito alle 7:38 da Laveno Mombello Lago e diretto a Milano Cadorna. L’uomo stavando iincletta in un tratto dotato di passaggio a livello. L’incidente ha avuto un forte impatto sulla circolazione ferroviaria regionale, provocando ritardi e cancellazioni dei treni.