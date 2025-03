Abruzzo24ore.tv - Tragedia a Tortoreto: Uomo trovato senza vita nel suo garage

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Teramo - Undi 54 anni è statomorto neldi casa sua a, con segnali di overdose. Scattano le indagini. Un'enormeha scossonella mattinata di domenica 30 marzo. Undi 54 anni è statoprivo dineldella sua abitazione. La drammatica scoperta è avvenuta intorno alle 5.30 del mattino, quando alcuni familiari hanno fatto l'amara constatazione. I carabinieri della stazione locale sono giunti prontamente sul posto per effettuare i necessari accertamenti. Al fianco del corpo, i militari hanno rinvenuto una siringa, che è stata prontamente sequestrata come prova. L'intervento del 118 è stato immediato, ma purtroppo non c'era più nulla da fare per l'. Gli operatori sanitari hanno accertato che la causa del decesso era un arresto cardiocircolatorio, riconducibile a una probabile overdose da oppiacei.