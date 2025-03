Thesocialpost.it - Tragedia a Milano, persona si lancia dall’undicesimo piano di un hotel in centro

Leggi su Thesocialpost.it

Unaè precipitata dal terrazzo bar dell’undicesimodi unsituato neldi. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota, ma secondo le prime informazioni raccolte, non ci sarebbero dubbi sul gesto volontario.Testimoni presenti al momento del fattoNumerosi testimoni avrebbero assistito alla scena, riferendo di aver visto larsi nel vuoto dalla terrazza panoramica dell’albergo. Il dramma si è consumato in pochi istanti, lasciando sotto shock gli avventori presenti al momento dell’accaduto.Sul posto la PoliziaGli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti tempestivamente per avviare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si esclude che nelle prossime ore possano emergere ulteriori elementi utili all’identificazione della vittima e al chiarimento del contesto.