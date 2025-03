Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-03-2025 ore 20:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeben trovati dalla redazione ancora brevi code sulla tangenziale est all'altezza della Salaria in direzione dello Stadio Olimpico per la rottura delle condutture dell'acqua ancora chiuso viale Tirreno tra Piazza Capri e via monginevra nelle due direzioni sempre in seguito alla rottura di una tubatura dell'acqua si viaggia a senso unico alternato su via Nomentana tra via Emilio De Marchi e via Jacopo Sannazzaro inevitabili ripercussioni alla circolazione in tutta la zona ripristinato il servizio della metro B precedentemente interrotto tra le stazioni di EUR Magliana Laurentina nelle due direzioni di lavoro di notte sulla diramazioneNord a partire dalle 21 chiudere il tratto tra Settebagni e il Grande Raccordo Anulare verso la capitale di apertura prevista per domani mattina alle 5 per lavori di completamento del collegamento ciclabile Monte Ciocci San Pietro dalle 6 alle 18 di domani sarà vietato il transito in via di Valle Aurelia tra via Anastasio II e la rotatoria di accesso al centro commerciale nel particolare attenzione alla segnaletica come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono a vostra disposizione sul sito