Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-03-2025 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdetrovati dalla redazione incolonnamenti sulla tangenziale est dal bivio per la 24 via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico dove alle 20:45 è in programma Lazio Torino stessa situazione sulla Salaria e la Flaminia con cuore verso la tangenziale a partire dal raccordo anulareancora intenso Sulla via Ostiense la via del mare con il 23 a Vitinia Acilia verso Ostia code anche sulla Pontina da viale dell'Umanesimo al raccordo e per la rottura delle condutture dell'acqua è ancora chiuso viale Tirreno tra Piazza Capri e via Val Formazza nelle due direzioni sempre in seguito alla rottura di una tubatura dell'acqua si viaggia a senso unico alternato lungo via Nomentana tra via Emilio De Marchi via Jacopo Sannazzaro inevitabili ripercussioni alla circolazione in tutta la zona di segnalo infine che è momentaneamente interrotto il servizio della metro B tra le stazioni di EUR Magliana e Laurentina In entrambe le direzioni attivati bus sostitutivi fermate in viale di Val Fiorita viale Europa e nel piazzale della stazione Laurentina come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito