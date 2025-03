Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-03-2025 ore 18:30

Luceverdeben trovati dalla redazione per un incidente code sulla via Aurelia da via dei Casali santovetti a via di Brava in direzione del raccordo anulare sulla raccordo anulare ancora coda in carreggiata interna dalla Nomentana la 24 è lungo la carreggiata esterna dallaFiumicino alla Tuscolana per la rottura delle condutture dell'acqua è ancora chiuso viale Tirreno tra piazzale Caprie via Val Formazza nelle due di inevitabili ripercussioni alla circolazione in particolare su Corso Sempione viale Jonio sempre in seguito alla rottura di una tubatura dell'acqua si viaggia ancora a senso unico alternato su via Nomentana tra via Emilio De Marchi e via Jacopo Sannazzaro nel quadrante Sud code sulla via Ostiense la via del mare tra Vitinia Acilia verso Ostia stessa situazione sulla Pontina e sulla Cristoforo Colombo con code da viale dell'Umanesimo al Raccordo in centro code su Viale del Muro Torto da viale del Galoppatoio a piazzale Flaminio la polizia locale segnala un incidente in via Luigi Petroselli con rallentamenti all'altezza di via del Foro e alle 20:45 allo stadio Olimpico Lazio Torino posticipo della trentesima giornata della Serie A sono già in vigore i consueti provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foro Italico prima e dopo la gara saranno inevitabili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria e soprattutto sul lungotevere lungo la tangenziale come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito