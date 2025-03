Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-03-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità aperta la galleria chiusa da sabato mattina per un intervento dei vigili del fuoco per la rottura delle condutture dell'acqua invece è ancora chiuso viale Tirreno tra Piazza Capri e via Val Formazza nelle due direzioni inevitabili ripercussioni su Corso Sempione viale Jonio sempre in seguito alla rottura di una tubatura dell'acqua proseguono anche i lavori su via Nomentana con transito a senso unico alternato tra via Emilio De Marchi via Jacopo Sannazzaro io alle 20:45 allo stadio Olimpico Lazio Torino posticipo della trentesima giornata della Serie A sono già in vigore i consueti provvedimenti relativi alla sicurezza la viabilità nell'area del Foro Italico prima e dopo la gara saranno inevitabili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria e soprattutto sui Lungotevere lungo la tangenziale est