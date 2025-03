Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-03-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità è aperta la galleria Farnesina in direzione stadio è chiusa al transito viale Tirreno tra Piazza Capri a via Sibillini per un intervento dei vigili del fuoco a causa di una perdita idrica e di una pericolantedeviato da oggi scatta la seconda parte del potenziamento della rete di superficie del Municipio 11 con il prolungamento a Muratella della linea 719 l'attivazione nei festivi della linea 089 la modifica delle linee 774 e 786 Intanto con la riapertura di Ponte dell'Industria era stata già attivata la nuova linea 96 e la modifica della linea 780 lavori per la fermata ferroviaria Pigneto sempre da oggi al via una nuova fase del cantiere con una modifica per la viabilità sulla Circonvallazione Casilina sul lato Ovest chiusa la carreggiata da Prenestina Casilina con la possibilità solo passaggio pedonale sulla carreggiata del lato Est e circolazione vietata solo in modo parziale e riposizionata la fermata bus Pigneto metro C https://storage.