Traffico Roma del 31-03-2025 ore 11 | 30

LuceverdeMary trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani migliorato ilin queste ore sulle strade della capitale sulla tangenziale est a Attenzione è chiusa la galleria a Resina su disposizione dei Vigili del Fuoco Pertanto ilproveniente dalla Salaria e diretto verso lo stadio Olimpico deve proseguire verso la galleria Giovanni XXIII di questa chiusura sulla tangenziale si sta in coda da Corso di Francia la galleria verso Piazzale degli Eroi su raccordo anulare rallentamenti e code ora solo lungo la carreggiata esterna a.p.e. casino fino alle 13 manifestazione in piazza Grandi possibili le difficoltà in tutta l'area circostante ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale