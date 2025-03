Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-03-2025 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione al microfono Sonia cerquetani a nord della capitale incidente con code sulla diramazione della A1 tra Fianono e Ponzanono Soratte verso Firenze incidente concludi anche in città su via Trionfale altezza via ipogeo degli Ottavi e invece ilintenso provocare code a tratti sul raccordo in carreggiata interna tra Bufalotta e Tiburtina e poi più avanti tra Casilina e Appia in esterna tra Cassia Aurelia tra laFiumicino e la Pontina è tra Casine TV intenso ilin entrata asulla diramazionesud della A1 con code da Torrenova a raccordointenso in direzione dicon code anche sulla via del mare altezza ciglia e sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia e via di Malafede stessa situazione sulla Pontina tra Pomezia e Spinaceto file poi sulle percorso Urbano del 24 del raccordo anulare alla tangenziale est e si sta in coda in entrata in città anche sulla Flaminia sulla Salaria sulla Tiburtina e sulla Appia maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito