Traffico Roma del 31-03-2025 ore 07 | 30

LuceverdeBuongiorno ben trovati in redazione Sonia cerquetani intenso ilin entrata asulla diramazionesud della A1 con code da Torrenova raccordointenso in direzioneCentro anche su via Aurelia con rallentamenti e code da Castel di Guido stessa situazione sulla via Pontina tra Pomezia e Spinaceto file poi sulle percorso della A24 dal raccordo anulare alla tangenziale est e tu la festa a tangenziale code dalla Salaria alla galleria Giovanni XXIII se sei ancora in entrata città anche sulla Flaminia sulla Salaria e sulla Tiburtina per quanto riguarda il raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra Casilina e Appia e poi in esterna tra Casilina e Tiburtina via del Foro Italico chiusa la galleria Farnesina su disposizione dei Vigili del Fuoco Pertanto ilproveniente dalla Salaria e diretto verso lo stadio Olimpico deve proseguire galleria Giovanni XXIII inevitabili disagi per ilmaggiori informazioni su questa ed altre notizie sul sito