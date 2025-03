Romadailynews.it - Traffico Lazio del 31-03-2025 ore 17:30

Luceverdetrovati dalla redazione sia persia per un incidente code sulla Salaria tra Settebagni e fonte di papà verso Monterotondo in provincia di Frosinone proseguono i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Cassino chiusa fino al 23 giugno tra Ponte Melfa 2 Atina e Atina superiore deviazioni sulla provinciale 259 a Romaintenso sul Raccordo Anulare un cuore in carreggiata interna dalla Nomentana la 24 ed in esterna dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma Sud rallentamenti e code poi sull'intero tratto Urbano della A24 Verso il raccordo anulare per la rottura delle condutture dell'acqua è ancora chiuso viale Tirreno tra Piazza Capri e via Val Formazza nelle due direzioni inevitabili ripercussioni alla circone su Corso Sempione viale Jonio lavori notturni sulla diramazione Roma Nord a partire dalle 21 chiudere il tratto tra Settebagni raccordo anulare in direzione della capitale la riapertura è prevista per le 5 del di domani da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.