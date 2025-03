Romadailynews.it - Traffico Lazio del 31-03-2025 ore 09:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità disagi su via del Foro Italico dove è chiusa la galleria Farnesina su disposizione dei Vigili del Fuoco Pertanto ilproveniente dalla Salaria è diretto verso lo stadio Olimpico Deve necessariamente prosegue verso la galleria Giovanni XXIII è per questo motivo si registrano al momento code sulla tangenziale da San Giovanni alla galleria Giovanni XXIII incidente Concorde su via Trionfale altezza via ipogeo degli Ottavi altro incidente con disagi alsu via dei Monti Tiburtini nei pressi di via dei Durantini code a tratti ma persul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Bufalotta il Tiburtina che più avanti tra Casilina e Appia in esterna tra Cassia e Aurelia tra la Roma Fiumicino e la Pontina è tra Casine Tiburtina 13 manifestazione in piazza Gandhi possibili difficoltà in tutta l'area circostante Per quanto riguarda il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Napoli circone rallentata tra salone e Roma Prenestina per un inconveniente tecnico alla linea