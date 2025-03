Superguidatv.it - Tradimento, trame turche: Tolga e Selin diventeranno genitori?

Leggi su Superguidatv.it

Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate della soap turca(Aldatmak). Al centro dei riflettori troveremo il matrimonio tra, un’unione che si mostrerà fin dagli inizi senza amore. Il ragazzo sposeràdopo la delusione ricevuta dalle nozze di Oylum con Behram, ma il suo cuore resterà ancorato alla ex. L’arrivo di un figlio potrebbe cambiare le cose.Anticipazioniama ancora OylumIl sogno didi sposaresi avvererà nel momento in cui il figlio di Oltan si troverà ad affrontare la delusione per la scelta di Oylum. La donna che ama deciderà infatti di convolare a nozze con Behram. Apparirà però subito evidente chenon ama, e il giovane deciderà di lasciare la neo moglie per non prenderla in giro.tenta il suicidio nelle prossime puntateL’addio disarà un duro colpo per, che deciderà di togliersi la vita prendendo una grossa quantità di farmaci.