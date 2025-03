Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 1º aprile: Guzide svela il complotto ai danni di Sezai

Leggi su Movieplayer.it

Nuovo appuntamento domani con la soap, in onda su Canale 5 alle 14.10. Ecco cosa succederà, trache cerca di aiutaree l'arrivo in città della madre di Behram. Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con. Nella soap turca gli eventi procedono a passo spedito e l'episodio di martedì 1ºnon farà eccezione. Mentreè ancora in mano alla polizia,interviene per aiutarlo a uscire; intanto Oylum è ancora intenzionata a portare avanti la sua storia con Behram. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Negli episodi passati,aveva deciso di andare a trovare la figlia in Canada. Mentre si recava in aeroporto però, l'uomo era stato fermato dalla polizia con l'accusa di un grave reato: essere a capo di .