Quotidiano.net - Trabaldo Togna. L’innovazione per i tessuti top sposa la tradizione

CI SONO STORIE CHE PARTONO da lontano, si consolidano al succedersi delle generazioni e rimangono espressione della vocazione del territorio in cui sbocciano: è il caso di, azienda che ha tuttora la sua sede a Pray, in Val Sessera (Biella), distretto noto fin dall’antichità per essere la ‘culla’ del tessile italiano. Un’azienda, una famiglia: fondata nel 1840,è specializzata nella produzione dielasticizzati provenienti unicamente da fibre naturali ed è giunta, ora, alla sua sesta generazione. L’origine della famigliarisale al XVIII secolo, momento in cui due famiglie di commercianti del Biellese,, si uniscono in un solo nucleo. Nel 1840 Quiricoimporta dall’Inghilterra, attraverso il Belgio, i primi telai meccanici e dà inizio all’avventura dell’azienda di famiglia.