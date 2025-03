Tra luce e caos

Leggi su Ildenaro.it

Nel libro della Genesi si legge che il Creatore, dopo aver realizzato cielo e terra, abbia esclamato: “sia fatta lafu”. Una tesi organizzata in maniera ineccepibile, non c’è che dire. Nei secoli successivi ci sono state moltissime antitesi, si legga catastrofi naturali di varia portata, ultimo il terremoto in Myanmar. Le prime di esse iniziarono poco dopo la scena primaria a causa delle potenti eruzioni di lava che hanno lasciato segni tangibili ancora oggi. Anche il Diluvio Universale va annotato nello stesso elenco, per la qualcosa l’umanità non ha mai mancato di annotare gli stessi nella memoria storica del pianeta. Quella stessa è tutt’ora confusa per motivi di vario genere che non riesce a ben determinare. Anche se talvolta tali motivi siano riconducibili alle azioni di vario genere compiute dagli uomini.