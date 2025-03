Ilfattoquotidiano.it - Toyota, KINTO e AS Roma insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Per il terzo anno consecutivo,Motor Italia e, confermano il loro impegno nella promozione della, sostenendo il progetto educativo “Tieni in Gioco la Vita”, promosso da ASe Automobile Club. Un’iniziativa di grande valore che coinvolge oltre 140 studenti di tre istituti superiorini, chiamati a riflettere sull’importanza di comportamenti responsabiliguida.L’iniziativa nasce in risposta a dati drammatici: ogni anno asi contano oltre 13.000 incidenti, più di 16.000 feriti e circa 150 vittime, molte delle quali tra i più. Il programma si articola in una parte teorica e una pratica. Dopo una sessione formativa presso la Biblioteca Arcipelago Auditorium, i ragazzi si sono cimentati in prove di guida sicura su quattro vetture(Aygo X e Yaris Cross Full Hybrid) sotto la guida di istruttori esperti.