Toscana e politica l’ira di Bonifazi su Ricciardi M5S | Italia Viva è maggioranza da 5 anni

Firenze, 31 marzo 2025 – Tira, tira – dice l’adagio – la corda si spezza. E inrischia seriamente di farlo prima dell’autunno (tiepido, alla luce dei sondaggi che fanno gongolare i dem) elettorale. La suggestione del campo larghissimo di matrice gianiana non può, giocoforza, essere esente da veleni più o meno palesi. In un’intervista a “La Nazione” il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera Riccardonon ha certo scelto la via diplomatica: “Il tavolo del centrosinistra? Se ci troviamo Renzi in quella stanza non entriamo neanche”.più che stizzirsi, strabuzza gli occhi. “Ladei veti non porta a nulla di costruttivo – dice Francesco, senatore e commissario per ladi IV – le parole dimi parono lunari. Non entrano nella stanza? Beh, noi in quella stanza ci siamo già da un pezzo”.