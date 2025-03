Lanazione.it - Toscana chiede stato di emergenza per danni da maltempo nel Mugello

"I territori non possono essere lasciati soli". Latorna are al governo di dichiarare lodinazionale per icausati dal. In particolare la richiesta arriva dal segretario regionale del Pd Emiliano Fossi e dal coordinatore, nonché assessore fiorentino Andrea Giorgio, dopo la visita domenicale nel. "A Palazzuolo sul Senio, insieme al sindaco Marco Bottino, abbiamo visitato un agriturismo messo in ginocchio dall’acqua, oltre alla frana che ha riportato alla luce una vecchia discarica - raccontano gli esponenti dem -. A Marradi, con il sindaco Tommaso Triberti, abbiamo attraversato il centro e le frazioni, misurando idelle frane, con realtà ancora difficilmente accessibili". Con loro anche la consigliera regionale Fiammetta Capirossi, la segretaria provinciale Monica Marini, la sindaca di Barberino e responsabile della viabilità in Città Metropolitana Sara Di Maio, oltre al segretario Pd di Marradi Tommaso Previdi e al segretario Pd di Palazzuolo sul Senio Alessio Meloni.