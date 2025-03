Primacampania.it - Torre Annunziata, imposte non pagate: indagati tre consiglieri ed ex assessore

– Trecomunali e un exdel Comune disono stati raggiunti da avvisi di conclusione delle indagini preliminari da parte della Guardia di Finanza, con l’accusa di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria situazione tributaria.Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, i quattroavrebbero dichiarato falsamente di non avere debiti con l’amministrazione comunale tra luglio e agosto 2024, nel corso delle verifiche svolte dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.Tuttavia, le indagini hanno evidenziato che risultavano debitori di oltre 36mila euro nei confronti del Comune per Imu, Tari-Tares e Tarsu nonnel periodo compreso tra il 2007 e il 2020. Inoltre, i soggetti avevano negato anche di essere stati messi in mora, circostanza smentita dagli atti acquisiti.