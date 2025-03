Novaratoday.it - Torna il treno storico di Trenord: a settembre il viaggio nel tempo arriva a Novara

Leggi su Novaratoday.it

anche quest'anno ildird, che per la prima volta raggiungerà anche, per unda trascorrere nell'atmosfera degli anni Venti, sui sedili di velluto rosso cardinale delle carrozze di prima classe, con gli interni in legno.Ilcon destinazione