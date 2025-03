Romadailynews.it - Torna il Romics dal 3 al 6 aprile 2025

Dal 3 al 6a Roma, la grande rassegna internazionale dedicata agli appassionati di fumetto, animazione, cinema e games, che si terrà presso la Fiera di Roma. Con la sua 34ª edizione, l’evento promette di offrire quattro giorni di spettacoli, mostre, anteprime e incontri con ospiti di rilievo del mondo del fumetto e dell’intrattenimento.Un’Edizione Straordinariaoccupa oltre 7.000 mq di spazio espositivo, con più di 350 espositori pronti a portare il pubblico in un viaggio attraverso l’universo fantasy e pop. Saranno presenti eventi speciali, spettacoli e numerose attività pensate per tutte le età, dai più piccoli agli adulti. Il programma di quest’anno è ricco di appuntamenti da non perdere, tra cui ilCosplay Award, una delle competizioni più attese, che vedrà sfidarsi i migliori cosplay d’Italia in diverse categorie, dal miglior costume maschile a quello femminile, fino alla speciale premiazione “Japan Garden”, in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura di Roma.