Metropolitanmagazine.it - Torino, ragazza di 14 anni sfregia una coetanea incidendo una V di ”Vendetta” sul suo volto

Unadi 14hato unasul suocon un accendino una V di ””. L’aggressione è avvenuta il mese scorso e dietro la motivazione del gesto ci sarebbe una presunta rivalità in amore.di 14una: cosa è successoFoto da Leggo.itUn’aggressione compiuta da unadi 14verso una suail mese scorso: la vittima sarebbe rea di aver provato simpatia per un giovane, alla base dell’aggressione ci sarebbe quindi una rivalità in amore. La vicenda è accaduta il mese scorso; le due ragazze di 14frequentano la stessa scuola e l’adolescente – che ora si trova in comunità – avrebbe atteso la”rivale” per poi aggredirla. La violenza si è verificata per le strade della città, dove pare che lache ha compiuto l’aggressione avrebbe tirato fuori un accendino e utilizzato quest’ultimo per incidere una V disuldella vittima.