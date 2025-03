Dayitalianews.com - Torino, incide una “V” sul volto di una coetanea con un accendino: 14enne in comunità

Leggi su Dayitalianews.com

Un’aggressione brutale ha scon, dove una ragazza di 14 anni ha inciso una “V” di vendetta suldi unautilizzando unrovente. Il motivo? Una presunta rivalità amorosa: la vittima avrebbe mostrato interesse per un ragazzo che fa parte della compagnia della sua aggressora. Ora la giovane si trova in unaprotetta e rischia una condanna per sfregio con pene comprese tra 8 e 14 anni di carcere.L’aggressioneL’episodio è avvenuto all’uscita di scuola, per le strade della città, il mese scorso. Le due ragazze si conoscevano già e in passato avevano avuto tensioni e contrasti. Quel giorno, laha atteso la vittima, prima gridandole contro, poi passando agli insulti e infine alla violenza fisica.In un gesto scioccante, la giovane ha estratto un, surriscaldandolo per poi premere sulla guancia dellandole la lettera “V” come simbolo di vendetta.