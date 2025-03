Tg24.sky.it - Torino, 14enne sfregiata da coetanea: incisa sulla guancia la V di 'vendetta'

Una ragazza di quattordici anni ha sfregiato sul volto una sua, incidendole lacon una “V”, col significato di. L’episodio è accaduto il mese scorso, poco dopo l’uscita da scuola. Entrambe frequentano lo stesso istituto scolastico e in passato, tra loro, ci sarebbero stati altri momenti di tensione. Il reato che viene contestato alla minorenne è sfregio e prevede una pena tra gli 8 e i 14 anni. Il movente, come racconta il Corriere di, sembrerebbe avere origine da una gelosia: la vittima avrebbe instaurato un rapporto amichevole con un ragazzino, invadendo “un territorio di caccia” esclusivo per la ragazza che la ha aggredita e le sue amiche.