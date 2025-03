Thesocialpost.it - Torino, 14enne sfregia una coetanea con un accendino: incisa la “V” di vendetta sulla guancia

Leggi su Thesocialpost.it

Una ragazzina di 14 anni ha atteso la fine delle lezioni per aggredire una compagna fuori da scuola, a. Il motivo dell’attacco? Gelosia e rivalità in amore. Le tensioni tra le due, già alimentate in precedenza, sono esplose in un atto di violenza: prima gli insulti e le minacce, poi il gesto estremo.La giovane ha estratto undalle tasche e lo ha usato perre il volto della, incidendo sul suo viso la lettera “V” di. Il tutto mentre la minacciava di stare lontana dal ragazzo conteso.La vicendaEntrambe le protagoniste della vicenda hanno solo 14 anni. La vittima, tornata a casa con il volto sfigurato, ha ricevuto cure mediche, mentre l’aggressore è stata allontanata dalla famiglia e trasferita in una comunità. Ora è accusata di sfregio permanente, un reato che prevede una condanna compresa tra 8 e 14 anni di carcere.