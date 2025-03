Internews24.com - Tonali sul derby in Coppa Italia: «Il Milan sta vivendo una situazione delicata, l’Inter è molto più serena»

di Redazione, l’ex giocatore delha parlato del prossimoin: le sue dichiarazioni Sandro, ex centrocampista rossonero attualmente in forza al Newcastle e nella Nazionalena, ha recentemente condiviso ai microfoni di Sky Sport le sue impressioni sul prossimoditrae Inter. Ecco le sue dichiarazioni.SUL GOL CON LA GERMANIA A SAN SIRO – «Da quando abbiamo saputo che avrei giocato a San Siro, ci ho pensato sempre. Non sapevo che avrei segnato, ma ci speravo: giocando più avanti ho possibilità di fare gol. È stato bello farlo lì».SULINTRAE INTER – «Ilstaunapiù. Ma nel calcio non si sa mai: spero che vada in un modo, ma sappiamo che la solidità dei nerazzurri e la bravura dei suoi giocatori d’esperienza può fare la differenza.